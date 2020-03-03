Эрдоган: Европа должна готовиться к "миллионам мигрантов" на своих границах
Об этом он сказал в выступлении в понедельник, сообщает BBC .
Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.
Эрдоган обвинил ЕС в том, что блок не предоставил помощь в переселении сирийских беженцев в "безопасных зон" в Сирии. По его словам, после того, как Турция открыла свои двери для мигрантов, "сотни тысяч перешли (границу), скоро их будут миллионы".
Турецкий лидер не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих данных, в то время как Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
На сухопутной границе греческие правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
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