Эрдоган: Европа должна готовиться к "миллионам мигрантов" на своих границах

3 марта, 2020, 10:47

Президент Турции предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам

Об этом он сказал в выступлении в понедельник, сообщает BBC .

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.

Эрдоган обвинил ЕС в том, что блок не предоставил помощь в переселении сирийских беженцев в "безопасных зон" в Сирии. По его словам, после того, как Турция открыла свои двери для мигрантов, "сотни тысяч перешли (границу), скоро их будут миллионы".

Турецкий лидер не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих данных, в то время как Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

На сухопутной границе греческие правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.