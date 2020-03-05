Турция направила тысячу спецназовцев на границу с Грецией, чтобы не пустить мигрантов назад
5 марта, 2020, 13:51
Турция планирует направить тысячу полицейских спецназначения на границу с Грецией из-за кризиса с беженцами
Об этом сообщает Reuters .
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, такие меры призваны предотвратить возвращение беженцев, которые покинули турецкую территорию.
"Мы привлекаем тысячу полицейских специальных операций ко всей пограничной системе Мерича (пограничная зона с Грецией - ред.), полностью оборудованной, чтобы предотвратить откат", - сообщил Сойлу.
Также глава турецкого МВД отметил, что греческие власти ранили 164 мигранта.
- Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.
- Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
- На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
- На море береговая охрана Греции вынужденные применять огнестрельное оружие, чтобы заставить мигрантов развернуть свои лодки назад, в сторону Турции.
- Греция приостановила на месяц рассмотрение просьб об убежище для беженцев из Сирии.
- Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт предупредил мигрантов о "закрытом пути" в ЕС, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что наплыв мигрантов образца 2015 не должен повториться.
- Правление Агентства ЕС по охране границ и береговой охраны Frontex провело во вторник экстренное заседание в штаб-квартире организации в Варшаве, на котором согласовало срочные меры для оказания помощи Греции в защите границ от нелегалов.
- 4 марта на внеочередной встрече глав МВД стран Евросоюза было подчеркнуто, что ЕС готов решительно защищать свои внешние границы "всеми необходимыми мерами".
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