Турция направила тысячу спецназовцев на границу с Грецией, чтобы не пустить мигрантов назад

5 марта, 2020, 13:51

Турция планирует направить тысячу полицейских спецназначения на границу с Грецией из-за кризиса с беженцами

Об этом сообщает Reuters .

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, такие меры призваны предотвратить возвращение беженцев, которые покинули турецкую территорию.

"Мы привлекаем тысячу полицейских специальных операций ко всей пограничной системе Мерича (пограничная зона с Грецией - ред.), полностью оборудованной, чтобы предотвратить откат", - сообщил Сойлу.

Также глава турецкого МВД отметил, что греческие власти ранили 164 мигранта.