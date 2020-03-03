ЕС предоставит экстренную помощь Греции в защите границ от мигрантов
Сообщение о результатах встречи правления Frontex обнародован на сайте этой организации.
"Европейское пограничное Агентство выражает полную поддержку усилиям Греции в решении сложившейся ситуации на ее границах с Турцией, и будет действовать в духе европейской солидарности. Frontex согласовал, по запросу Греции, быстрое развертывание дополнительных сил на границах страны. Члены ЕС подтвердили готовность предоставить для этого собственные ресурсы и возможности, предусмотренные механизмом быстрого реагирования, а также необходимые технические средства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Frontex готов расширить оперативную помощь Греции в других сферах и регионах, которые могут в этом нуждаться. Европейское пограничное агентство будет продолжать внимательный мониторинг развития ситуации на границах Греции и Болгарии.
Правительство Греции обратилось к ЕС с просьбой о помощи в реагировании на миграционный кризис, возникший после обострения боевых действий в провинции Идлиб в Сирии и увеличения количества беженцев из региона вследствие политики Турции, заявившей, что впредь не будет сдерживать движение этих людей в Европу. Сегодня в Грецию с визитом отбыли Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и Президент Европарламента Дэвид Сассоли.
Одновременно в Турцию для переговоров с руководством страны вокруг миграционной кризиса отбыл Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель и Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Леназ Ленарчич.
Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.
Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ, пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
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