Евросоюз будет "всеми необходимыми мерами" защищать границы от мигрантов
Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в среду, 4 марта, по итогам внеочередного заседания в Брюсселе главами МВД 27 стран ЕС и министрами внутренних дел государств, входящих в Шенгенскую зону, сообщает DW .
"Хотя Совет признает увеличение миграционного бремени и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые она приложила для размещения 3,7 миллиона мигрантов и беженцев, она решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема ", - заявили министры.
Они отметили, что ЕС ожидает от Турции полного выполнения положений совместного заявления 2016 года по сдерживанию мигрантов от пересечения границ блока.
"Это заявление дает ощутимые результаты, в том числе путем поддержки значительные усилия Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выигрывают от продолжения этого сотрудничества и приверженности", - заявили министры.
Они подчеркнули, что ЕС готов решительно защищать свои внешние границы "всеми необходимыми мерами".
"ЕС и его государства-члены по-прежнему полны решимости эффективно защищать внешние границы ЕС. Незаконные пересечения не допустимы. В связи с этим ЕС и его государства-члены принимать все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международного законодательства. НЕ можно поощрять мигрантов подвергать опасности их жизнь в попытках незаконно пересечь границу на суше или на море ", - говорится в заявлении.
Ранее ур яд Греции обратился к ЕС с просьбой о помощи в реагировании на миграционный кризис, который возник после обострения боевых действий в провинции Идлиб в Сирии и увеличение количества беженцев из региона, вследствие политики Турции, заявила, что впредь не будет сдерживать движение этих людей к Европы. Сегодня в Греции с визитом отбыли Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и Президент Европарламента Дэвид Сассоли.
Одновременно в Турцию для переговоров с руководством страны вокруг миграционной кризиса отбыл Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель и Еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Леназ Ленарчич.
Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 по сдерживанию беженцев.
Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.
На сухопутной границе греческие правоохранители вынуждены применять водометы и слезоточивый газ , пытаясь остановить толпы нелегалов из Турции. При этом мигранты забрасывают стражей порядка камнями и другими предметами.
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