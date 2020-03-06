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Espreso.tvОбществоВ Словакии подтвердили первый случай коронавируса

В Словакии подтвердили первый случай коронавируса

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подтвердил первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом передает Gazeta Prawna .

"Заражение подтвердилось у 52-летнего мужчины. Его госпитализировали в университетскую больницу в Братиславе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не выезжал за границу, а заразился, вероятно, от своего сына, который недавно вернулся из Венеции. У сына пока не обнаружено никаких признаков коронавируса.

В сообщении также говорится, что все пользователи мобильных телефонов в ближайшее время получат SMS-сообщение с информацией о том, как действовать в условиях возникновения заболевания в стране.

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