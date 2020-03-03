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Espreso.tvОбществоКоронавирус уже в Украине: зарегистрирован первый случай

Коронавирус уже в Украине: зарегистрирован первый случай

Виктор Ляшко - заместитель министра охраны здоровья
В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Эспрессо.TV .

Первый случай инфицирования коронавируса зарегистрировали в Черновцах.

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