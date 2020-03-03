Коронавирус уже в Украине: зарегистрирован первый случай
3 марта, 2020, 11:25
В Украине подтвердили первый случай заражения коронавируса Covid-19
Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Эспрессо.TV .
Первый случай инфицирования коронавируса зарегистрировали в Черновцах.
Новость дополняется.
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