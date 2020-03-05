Коронавирус в Украине: новых случаев не обнаружено, - МОЗ

5 марта, 2020, 11:23

В мире зарегистрировано 95,4 тысячи случаев заболевания Covid-19, в Украине по состоянию на утро 5 марта - 1 случай

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на утро 5 марта 2020 года было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания Covid-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира , в Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный Министерством здравоохранения случай Covid-19 ", - говорится в сообщении.

На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 4250 случаев заболевания Covid-19 и 113 летальных случаев (Италия - 3089, Франция - 285, Испания - 200, Германия - 262, Великобритания - 89, Швейцария - 57, Норвегия - 33, Швеция - 35, Австрия - 27, Греция - 9, Израиль - 15, Нидерланды - 28, Хорватия -9, Финляндия - 7, Азербайджан - 3, Грузия-3, Дания- 10 Румыния-4, Россия - 3, Чехия - 5, Португалия - 5 Бельгия - 8, Исландия - 26, Сан-Марино - 16, Венгрия - 2, Ирландия - 2, Беларусь-6, Эстония - 2, Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина - по одному случае).