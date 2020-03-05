Коронавирус в Украине: новых случаев не обнаружено, - МОЗ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По состоянию на утро 5 марта 2020 года было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания Covid-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53 278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира , в Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный Министерством здравоохранения случай Covid-19 ", - говорится в сообщении.
На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 4250 случаев заболевания Covid-19 и 113 летальных случаев (Италия - 3089, Франция - 285, Испания - 200, Германия - 262, Великобритания - 89, Швейцария - 57, Норвегия - 33, Швеция - 35, Австрия - 27, Греция - 9, Израиль - 15, Нидерланды - 28, Хорватия -9, Финляндия - 7, Азербайджан - 3, Грузия-3, Дания- 10 Румыния-4, Россия - 3, Чехия - 5, Португалия - 5 Бельгия - 8, Исландия - 26, Сан-Марино - 16, Венгрия - 2, Ирландия - 2, Беларусь-6, Эстония - 2, Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина - по одному случае).
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- Впоследствии, жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус , перевезли в военный госпиталь.
- По состоянию на 4 марта в Украине шесть человек проверяют на коронавирус .
- 5 марта в Черновицкой области еще двух украинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
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