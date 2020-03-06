Коронавирусом в мире заразилось уже более 100 тыс. человек

6 марта, 2020, 15:40

По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100113 человек. В Китае более 80 тыс. больных, в Южной Корее - 6,5 тыс., в Иране -4,7 тыс. и Италии 3,8 тыс.

Об этом сообщает Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100113 человек. При этом большинство случаев инфицирования зафиксированы в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрировано еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).

Умерли в результате коронавируса в мире 3398 человек. Из них 2931 летальный случай зафиксирован в китайской провинции Хубэй, в которой в декабре 2019 года впервые был обнаружен коронавирус. За пределами Китая большинство смертельных случаев зарегистрировано в Италии - 148.

Излечились от коронавируса 55690.