Коронавирусом в мире заразилось уже более 100 тыс. человек
6 марта, 2020, 15:40
По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100113 человек. В Китае более 80 тыс. больных, в Южной Корее - 6,5 тыс., в Иране -4,7 тыс. и Италии 3,8 тыс.
Об этом сообщает Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
По состоянию на 15:00 6 марта заболели коронавирусом 100113 человек. При этом большинство случаев инфицирования зафиксированы в Китае - 80 556. Более тысячи случаев заболевания зарегистрировано еще в трех странах - Южной Корее (6593), Иране (4747) и Италии (3858).
Умерли в результате коронавируса в мире 3398 человек. Из них 2931 летальный случай зафиксирован в китайской провинции Хубэй, в которой в декабре 2019 года впервые был обнаружен коронавирус. За пределами Китая большинство смертельных случаев зарегистрировано в Италии - 148.
Излечились от коронавируса 55690.
- Напомним, по состоянию на начало дня, 6 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3383 человека, общее количество инфицированных достигло 98382 человек
- Секретарь СНБО Олеся Данилов заявил, что украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане (Китай)
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