В Украине 9 человек проверяют на заражение коронавирусом, - МОЗ

6 марта, 2020, 14:21

В Украине по состоянию на 6 марта девять человек проверяют на инфицирование коронавирусом Covid-19

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание Covid-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - говорится в сообщении.

Минздрав также отмечает, что на всей территории страны в определенных медицинских учреждениях продолжают учения на случай фиксации коронавируса.

"По всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса. Центр общественного здоровья МЗ Украины при поддержке ВОЗ организовал и проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов, как готовиться и реагировать на вспышку COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что по состоянию на утро 6 марта в мире зарегистрировано 98 387 случаев Covid-19, из них 3383 оказались летальными, 55441 (56,3%) человек - выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 17673 случая.