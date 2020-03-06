Коронавирус в Украине: еще одну женщину проверяют на инфицирование в Черновцах
Об этом УНИАН сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Юрий Падурару.
По словам врача-эпидемиолога, госпитализированной является жительницей одного из районов Черновицкой области.
Она имела тесный контакт с человеком, в отношении которого ранее установили подозрение на коронавирус. Он добавил, что женщина пожаловалась медикам на высокую температуру и головную боль. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы, там ее изолировали.
Как отметил Падурару, медики взяли у женщины анализы на коронавирус и отправили их в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья города Киева.
Врач добавил, что сейчас это шестой случай в Черновицкой области, где медики установили пациенту подозрение на коронавирус.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- По состоянию на 5 марта в Украине был выявлен лишь один случай инфицирования коронавирусом.
- 6 марта стало известно, что нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.
- В Киеве вводят дополнительные меры против коронавируса.
- В Украине по состоянию на 6 марта девять человек проверяют на инфицирование коронавирусом Covid-19.
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