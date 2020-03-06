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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: еще одну женщину проверяют на инфицирование в Черновцах

Коронавирус в Украине: еще одну женщину проверяют на инфицирование в Черновцах


фото: reuters
В Черновицкой области медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию еще одного человека

Об этом УНИАН сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Юрий Падурару.

По словам врача-эпидемиолога, госпитализированной является жительницей одного из районов Черновицкой области.

Она имела тесный контакт с человеком, в отношении которого ранее установили подозрение на коронавирус. Он добавил, что женщина пожаловалась медикам на высокую температуру и головную боль. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы, там ее изолировали.

Как отметил Падурару, медики взяли у женщины анализы на коронавирус и отправили их в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья города Киева.

Врач добавил, что сейчас это шестой случай в Черновицкой области, где медики установили пациенту подозрение на коронавирус.

 

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