В столице вводят дополнительные меры против коронавируса

6 марта, 2020, 13:13

Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии и отбор анализов от больных для проведения лабораторных исследований

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полную готовность мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы вместе предупредили угрозу возможного распространения коронавируса в столице ", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.

Департаменту здравоохранения и КП "Фармация" поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

"Решения, принятые сегодня на комиссии, - это тот комплекс действий, который применяется во всех странах при возникновении эпидугрозы. В городе определены семь медучреждений, которые оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Проведено обучение для врачей первичного и вторичного звена. С начала недели в столичных школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам. Город собственными силами создаст дополнительные фильтры в аэропортах. Мы готовы, и действуем в соответствии с ситуацией. Я призываю всех не сеять панику, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и быть ответственными как за свое здоровье, так и за окружающих. При малейших проявлениях заболевания обращайтесь к своему семейному врачу", - подчеркнул Николай Поворозник.