Коронавирус в Украине: у 9 человек не подтвердили инфицирование, - МЗ

6 марта, 2020, 15:53

Исследования не подтвердили подозрение на коронавирус у 9 украинцев

Об этом сообщил Telegram канал "Коронавирус_инфо", который МЗ запустило 6 марта

По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции.

По всей территории нашего государства в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19

В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавирус_инфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе - и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.