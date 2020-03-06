Коронавирус в Украине: у 9 человек не подтвердили инфицирование, - МЗ
Об этом сообщил Telegram канал "Коронавирус_инфо", который МЗ запустило 6 марта
По состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции.
По всей территории нашего государства в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19
В Минздраве отметили, что Telegram канал "Коронавирус_инфо" будет оперативно освещать информацию о коронавирусе - и это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения.
- Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом Covid-19.
- По состоянию на 5 марта в Украине был выявлен лишь один случай инфицирования коронавирусом.
- 6 марта стало известно, что нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.
- В Киеве вводят дополнительные меры против коронавируса.
- В Украине по состоянию на 6 марта девять человек проверяют на инфицирование коронавирусом Covid-19.
- В Черновицкой области медики госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекции еще одного человека.
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