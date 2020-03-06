Нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус

6 марта, 2020, 12:47

В феврале нардеп Олег Волошин встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам журналистов "Европейской правды", Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скрин. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

Отметим, что в редакции Еспресо.TV также сохранился скрин удаленного сообщения депутата, ведь тогда Волошина поймали на лжи .

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - говорится в удаленной заметке Волошина.

Как стало известно, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердил заболевание.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент в своем заявлении.

Рейтцер раз присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но в марте не посещал парламент.

Во французском парламенте начали внутреннее расследование, чтобы установить, кто контактировал с инфицированным депутатом. Кроме того, депутатов и сотрудников, имевших с ним тесный контакт в период с 24 по 28 февраля, предупредили о заражении коллеги в четверг вечером.

68-летний депутат, вероятно, заразился на евангельском митинге в эльзасском городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde.

Отметим, что 6 марта нардеп Олег Волошин находился на заседании в Верховной Раде Украины.