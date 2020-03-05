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Espreso.tvОбществоРада отправила в отставку генерального прокурора Рябошапку

Рада отправила в отставку генерального прокурора Рябошапку

Руслан Рябошапка
фото: Getty Images
Верховная Рада проголосовала за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапци

"За" соответствующее постановление "О выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Р. (проект Постановления Верховной Рады Украины в реестре. № 3154)" отдали свои голоса 263 народных избранников, сообщает Эспрессо.TV.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко. 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР. Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку ни в коем случае. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.

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