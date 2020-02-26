Хотели сорвать обмен, - Пристайко назвал причину обострения на Донбассе

26 февраля, 2020, 16:09

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что попытка прорыва русских оккупантов 18 февраля через з линию разграничения на Луганщине была попыткой сорвать переговоры по обмену

Как передает УНИАН, об этом Пристайко сообщил журналистам.

По его словам, последняя провокация на Донбассе, когда оккупанты пытались 18 февраля прорваться через линию разграничения, была направлена на срыв договоренностей, которые реализуются после встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Сейчас сама договоренность, которую мы ожидаем и над которой мы работаем, - это массовый обмен людей. Это очень сложная, очень чувствительная тема, которую легко сорвать проведением какой-то такой операции, в результате которой гибнут люди, как это произошло (на Луганщине)" - сказал Пристайко.

Он уточнил, что провокация на Донбассе была совершена со стороны Российской Федерации и тех войск и наемников, которых поддерживает, финансирует, вооружает и обучает Россия.

"Простая и довольно примитивная провокация с убийством нашего солдата, по мнению ее организаторов, может привести к срыву этого процесса. Мы держимся до сих пор, имея более высокую цель", - отметил глава МИД.

Также он напомнил, что около 500 человек на Донбассе считаются пропавшими без вести.

"Это проблема очень серьезная, и именно поэтому мы требуем, чтобы на оккупированную территорию был допущен Красный Крест, который должен проверить - кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться к своим семьям" , - отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина хочет освободить тех, кто находится на территории оккупированного Донбасса, Крыма и в тюрьмах РФ.

Глава МИД сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не коммуницировал с президентом России Владимиром Путиным после этой провокации, но ло нее у них был телефонный разговор.

При этом его спросили, коммуницировала ли в целом Украина с Россией после этой провокации.

"Украина не только с Россией коммуницировала, Украина коммуницировала повсюду. Я только что вернулся из Нью-Йорка, где я встретился с генеральным секретарем ООН ... с большим количеством наших коллег. В любом случае мы сообщали, что произошло, почему это происходит, показываем каждый раз каждую провокацию, которая происходит. Доказываем, что если провокации будут происходить - это сам мирный процесс под угрозой", - подчеркнул Пристайко.

Также глава МИД уточнил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым встречи не проводил.