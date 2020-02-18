Оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение, - штаб ООС

18 февраля, 2020, 12:22

18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе

Соответствующее заявление опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил.

"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых", - заявили военные.

"Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.

Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми.

Защищаем Украину, как того требует наша Присяга! Честь имеем!"- сообщает пресс-центр.

Напомним, по данным агентства "Интерфакс-Украина" боевики террористической группировки "ЛНР" двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле при попытке прорыва позиций российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское.