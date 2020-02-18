Оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение, - штаб ООС
Соответствующее заявление опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил.
"Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых", - заявили военные.
"Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.
Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией.
Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми.
Защищаем Украину, как того требует наша Присяга! Честь имеем!"- сообщает пресс-центр.
Напомним, по данным агентства "Интерфакс-Украина" боевики террористической группировки "ЛНР" двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле при попытке прорыва позиций российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС Ирина Геращенко заявила. Что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
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