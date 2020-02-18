Обострение на Донбассе: бывший военный назвал причину наступления оккупантов
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В начале января наши ребята решились занять небольшой участок в серой зоне. Конечно, враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучшие, достигли своей цели, назвав новую позицию -" Баня ". Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда он ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдательный пункт стал костью в горле россиян, которые, вероятно, долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", - написал волонтер.
По его словам, после интенсивной артподготовки, уже во время которой у нас были раненые, враг двумя группами, примерно по 10 человек начал штурмовать "Баню". Было принять решение нанести ответный удар. Ребята вынуждены были покинуть позицию, поэтому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров.
"Сейчас на участке полная тишина и работают представители СЦКК. Если все будет хорошо, завтра намечен обмен погибшим. Не разводите хайп, не критикуйте и не мешайте военным шестой год подряд делать свое дело", - добавил Рымарук.
Он отметил, что враг понес большие потери, благодаря оперативным решениям и количеству снарядов, которые полетели в его сторону.
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