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Espreso.tvОбществоНаступление русских на участке разведения штаб ООС сообщил о потерях среди украинских военных

Наступление русских на участке разведения штаб ООС сообщил о потерях среди украинских военных

Штаб Операции объединенных сил подтвердил информацию о наступлении российских войск на участке разведения сил и сообщил о потерях с украинской стороны

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

"Утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного Минского соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери ", - говорится в сообщении.

Ранее, в 7:00, штаб ООС заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.

После этого журналист Юрий Бутусов сообщил о наступлении россиян, который начался около 5:00 с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.

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