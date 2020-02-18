Оккупанты 8 раз обстреляли Объединенные силы, в том числе из запрещенных минометов

18 февраля, 2020, 07:25

В течение суток 17 февраля российские войска в Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции рядом с населенным пунктом Гнутово со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Павлополя - с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики дважды обстреляли защитников Орехово со 120-мм миномета и миномета калибра 82 мм, а также с автоматического станкового гранатомета.

17 февраля потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.

По данным штаба ООС, с начала суток 18 февраля оккупанты огневой активности не проявляли.