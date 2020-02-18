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Espreso.tvОбщество"Выбивают из-под бубочки "табуретку миротворца": украинцы реагируют на наступление оккупантов в районе разведения сил

"Выбивают из-под бубочки "табуретку миротворца": украинцы реагируют на наступление оккупантов в районе разведения сил

Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях

Еспресо.TV публикует подборку мнений украинцев по поводу наступления со стороны РФ.

"Полномасштабная атака оккупантов практически на участке разведения в Золотом. У наших есть потери. ОБСЕ традиционно жует сопли. Говорят, что подобного по интенсивности боя не было с 2018 года. Россияне выбивают из-под бубочки "табуретку миротворца", на которой он, как хороший мальчик, пытается что-то там декламировать уже 8 месяцев. Опять промолчит?" - написал журналист Сергей Тихий.

"С 5 часов утра идет бой. А на странице президента последняя публикация - это фоточка с Марком (Цукербергом, - ред.). Ну а че! В голове уже война закончилась", - написала пользовательница Людмила Обертинская.

"Штаб подтвердил бойню в районе четырех населенных пунктов: "Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции ООС". Атакуют с ночи всем, что есть. И идут в наступление. Есть потери. Местные жители сообщают о грохоте, которого давно не слышали. Надо просто перестать стрелять, да?" - написал журналист Петр Шуклинов.

"Здесь такая ситуация, что оно, конечно, лучше быть президентом мира. Но надо было тогда избираться в любой другой стране. Мирной. Наряду с другими мирными странами. В какой-то очень другое мирное время", - написал координатор ОО "Общее дело" Александр Данилюк.

"Это война. Перемирие, которого никогда не было, сорвано окончательно. Молитесь за ребят", - написала пользовательница Людмила Усатюк.

"А где наш миротворец-президент?" - написал журналист Роман Цимбалюк.

"Может быть, Зеленский и хороший президент. Для страны, которая не находится в войне. Для страны, которая прошла этап самоопределения. Для страны без экономических и политических потрясений. Для какого райского острова, который омывают экологически чистые воды, а земля дает круглосуточно плоды. успевай только руку подставлять. и только и делай - что смотри круглосуточно сериалы. Но мы в Украине. Где идет война. Где ежедневно гибнут люди. Где, куда ни глянь, - вызовы, вызовы, вызовы. И я предупреждал во время президентской кампании, что к этим вызовам талантливый актер, но неквалифицированный кадр, готов не будет. Что доказывает одна кризисная ситуация за другой. До сих пор не верите? Что ж, как говорится, продолжение следует ", - написал журналист Виктор Шлинчак.

"Непонимание обстановки и беспомощность высшего руководства четко проявляется именно в такие моменты. Бой в Золотом идет с 5 утра, ситуация на фронте очень тяжелая, грохот артиллерии прекрасно слышат жители Северодонецка, Лисичанска, Попасной, а в Украине тишина, никто не беспокоится в Киеве, а по состоянию на 8:30 нет заявления штабов, офис президента молчит, нет позиции главнокомандующего. Все боятся что-то сказать - ведь это значит признать, что пустые разговоры о перемирии и "совместные патрули" разорваны российскими гаубицами на куски. Это выглядит сейчас как полная беспомощность. Сегодня президент должен проводить в 11:00 заседание СНБО по гособоронзаказу - надеюсь, заседание сделают выездным, там на участке разведения Золотое для этой работы лучшая обстановка. В такой момент Верховный главнокомандующий должен обратиться к нации и назвать вещи своими именами. Потому что последствия российской атаки тяжелые", - написал журналист Юрий Бутусов.

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