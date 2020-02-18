Россияне атаковали ВСУ в районе разведения сил, идет бой с тяжелой артиллерией и штурмовой группой врага, - Бутусов

18 февраля, 2020, 08:11

Во вторник, 18 февраля, российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошковка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группу

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас идет тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участки разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы ", - написал Бутусов.

Напомним, в 7:00 штаб ООС заявил, что с начала суток 18 февраля оккупанты огневой активности не проявляли.