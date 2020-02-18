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Espreso.tvОбществоСо стороны Объединенных сил - один погибший, четверо раненых: штаб ООС заявил об отражении атаки россиян

Со стороны Объединенных сил - один погибший, четверо раненых: штаб ООС заявил об отражении атаки россиян

По состоянию на 10:20 вторника, 18 февраля, бой в районе разведения сил, начатый россиянами, завершен

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"Сейчас бой возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им предоставляется медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.

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  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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