Со стороны Объединенных сил - один погибший, четверо раненых: штаб ООС заявил об отражении атаки россиян
18 февраля, 2020, 10:30
По состоянию на 10:20 вторника, 18 февраля, бой в районе разведения сил, начатый россиянами, завершен
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
"Сейчас бой возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный закончился. Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им предоставляется медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.
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- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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