Дело Гладковского: "Нужно ставить точку в расследовании", - Холодницкий

24 февраля, 2020, 11:37

Досудебные расследования в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича продолжаются более полугода

Об этом рассказал председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью " РБК-Украина ".

По словам Холодницкого, сроки досудебного следствия еще не закончились, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: "А что же тогда делали раньше, если вы еще не готовы?».

"По состоянию на день согласования подозрения тому самому Гладковскому или Дубневичу, следствие предоставило прокурорам доказательства, которые были достаточными для объявления подозрения. Я не говорил, что они достаточны для направления дела в суд, эти дела, о которых я говорю, они до сих пор не в суде . Посмотрим, когда они будут направлены в суд. Думаю, что в марте-апреле нужно ставить точку в этих процессах. Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали раньше, если вы еще не готовы ", - сказал Холодницкий.