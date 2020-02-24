Дело Гладковского: "Нужно ставить точку в расследовании", - Холодницкий
Об этом рассказал председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью " РБК-Украина ".
По словам Холодницкого, сроки досудебного следствия еще не закончились, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: "А что же тогда делали раньше, если вы еще не готовы?».
"По состоянию на день согласования подозрения тому самому Гладковскому или Дубневичу, следствие предоставило прокурорам доказательства, которые были достаточными для объявления подозрения. Я не говорил, что они достаточны для направления дела в суд, эти дела, о которых я говорю, они до сих пор не в суде . Посмотрим, когда они будут направлены в суд. Думаю, что в марте-апреле нужно ставить точку в этих процессах. Там сроки следствия еще есть, но если дела с подозреваемыми расследуются более шести месяцев, то возникает логичный вопрос: а что же тогда делали раньше, если вы еще не готовы ", - сказал Холодницкий.
- 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляет, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
- Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейк" и "полной ерундой" .
- По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации о имущество в оффшорах .
- Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
- 21 октября 2019 бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський вышел из Лукьяновского СИЗО под залог в 10,6 млн грн
- Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО в ноябре. Ему суд назначил залог в 100 млн грн, позже уменьшив ее до 90. По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.
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