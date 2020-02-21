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Espreso.tvОбщество"Власть сама разогнала вирус опасности": Синютка о реакции на эвакуацию украинцев из Китая

"Власть сама разогнала вирус опасности": Синютка о реакции на эвакуацию украинцев из Китая


фото: Facebook Олега Синютки
Народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка заявил, что власть сама разогнала панику среди украинцев из-за эвакуации граждан из Китая

Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.

"Я хотел бы сказать о вещи, которая для меня была самой страшной - это когда власти начали дискутировать нужны ли Украине украинцы, которые оказались за пределами нашего государства. Это для меня была катастрофическая дискуссия. Очень хорошо, что сегодня об этом нет речи и это отошло на второй план, но я бы хотел, чтобы первый урок, который мы вынесли из этой ситуации - это урок о том, что украинское государство создано, чтобы защищать всех украинцев. Вторая вещь - то, что касается безопасности людей. Я абсолютно согласен с тем, что власть сама разогнала вирус опасности. То есть, все е седжи и ссылки, которые шли в течение трех недельной задержки, когда было не понятно "едем - не едем". Это все наводило большую опасность на людей ", - сказал нардеп.

Напомним, в четверг, 20 февраля, во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека.

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