"Власть сама разогнала вирус опасности": Синютка о реакции на эвакуацию украинцев из Китая
Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты", передает Еспресо.TV.
"Я хотел бы сказать о вещи, которая для меня была самой страшной - это когда власти начали дискутировать нужны ли Украине украинцы, которые оказались за пределами нашего государства. Это для меня была катастрофическая дискуссия. Очень хорошо, что сегодня об этом нет речи и это отошло на второй план, но я бы хотел, чтобы первый урок, который мы вынесли из этой ситуации - это урок о том, что украинское государство создано, чтобы защищать всех украинцев. Вторая вещь - то, что касается безопасности людей. Я абсолютно согласен с тем, что власть сама разогнала вирус опасности. То есть, все е седжи и ссылки, которые шли в течение трех недельной задержки, когда было не понятно "едем - не едем". Это все наводило большую опасность на людей ", - сказал нардеп.
Напомним, в четверг, 20 февраля, во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил , что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- Ситуация в Новых Санжарах попала на страницы мировых СМИ.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!