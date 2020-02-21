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Espreso.tvОбществоСитуация в Новых Санжарах попала на страницы мировых СМИ

Ситуация в Новых Санжарах попала на страницы мировых СМИ


фото: reuters
Эвакуация украинских и иностранных граждан из поставленного на карантин города Ухань (Китай) стала настоящей сенсацией не только для украинских, но и для иностранных СМИ

Издание Time назвал поведение украинцев, которые вышли на протесты и митинги в Новых Санжарах, неадекватным.

"Усилия Украины по эвакуации более 70 человек из Китая из-за нового коронавируса, стали хаотичными. Местные жители, которые выступали против возвращения украинцев, бросали камнями в эвакуированных людей и вступали в схватку с полицией", - пишет американское издание.

Офицерам пришлось разогнать протестующих, чтобы разблокировать дорогу, ведущую в больницу, чтобы создать границу для транспортных средств, пишет South China Morning Post .

"Демонстранты разожгли костер и разбили по меньшей мере три окна автобуса, часть эвакуированных размахивала украинскими флагами", - говорится в сообщении китайского издания.

По данным BBC , Служба безопасности Украины и Министерство здравоохранения долго не могли прийти к согласию по поводу заявления, которое бы утверждает, что некоторые эвакуированные из Китая люди заразились коронавирусом.

"Служба безопасности Украины заявила, что фальшивое электронное письмо с заявлением Министерства здравоохранения ложно утверждает, что некоторые эвакуированные люди заразились вирусом. В настоящее время чиновники СБУ расследуют явную подделку", - отмечают иностранные журналисты.

По словам журналистов немецкого издания Focus , хаотическое поведение граждан Украины связано с тем, что население испугалось распространения коронавируса.

"Украинцы бросают камни в эвакуированных из Китая" - под таким заголовком вышел материал в американском The Washington Post . В описании событий в Новых Санжарах отмечается, что усилия страны по карантину более 70 человек погрузились в хаос, поскольку местные жители, которые выступали против этого шага, бросали камни в эвакуированных и участвовали в ожесточенных схватках с полицией.

"Автобусы с эвакуированными, наконец, смогли добраться до назначенного места карантина после нескольких часов столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, медленно двигаясь под тяжелым полицейским эскортом. Протестующие бросали камни в автобусы и разбили окно в одном из них, но эвакуированы остались невредимыми ", - описываются беспорядки под Полтавой.

"Стычки, издевательства и горячие шины встречают эвакуированных от коронавируса в Украине", - вот такой заголовок в материале Reuters.

"Дезинформация о коронавирусе вызвала протесты в Украине" - гласит заголовок новости The Daily Beast .

В публикации Associated Press также отмечается, что некоторые протестующие выглядели пьяными, один из демонстрантов пытался протаранить полицейкую границу на своем авто, 9 "копов" и один гражданский были госпитализированы, 10 протестующих - задержаны.

Тем не менее, власти поселка пообещали продолжать выступать против эвакуации: "Мы не можем допустить, чтобы здоровье и жизнь местных жителей подвергались риску, и требуем, чтобы высшие должностные лица принимали срочные меры, чтобы не дать людям из Китая оказаться здесь".

 

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