Для политики Зеленского характерны ложь и манипуляции, - Княжицкий

13 февраля, 2020, 13:24

Это очередной раз подтвердила история о назначении заместителем директора ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook

По словам нардепа, еще когда Бабикова только назначили, то все, кто интересуется делами Майдана, семьи "Небесной сотню", указывали на то, что у него конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Хотя сам Бабиков публично это отрицал. Однако журналисты программы "Следствие. Инфо" привели убедительные доказательства того, что Бабиков был адвокатом Януковича и принимал активное участие в судебном процессе в качестве его защитника.

"То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского - обманывай, манипулируй, и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта ", - подчеркнул Княжицкий

Народный депутат убежден, что назначение Александра Бабикова - это откровенная провокация власти, нацеленная на издевательства над семьями "Небесной сотни".

"Это назначение является просто продолжением политики дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства. Сначала суды выпустили из СИЗО всех задержанных чиновников, которых подозревают в организации массовых убийств на Майдане. Например руководителя СБУ Киева и Киевской области генерала Щеголева, который и подписал приказ на проведение на Майдане антитеррористической операции. После этого, прикрываясь обменом пленными, из СИЗО вышли бойцы «Черной роты» «Беркута», которые непосредственно убивали протестующих. И часть из них недавно дерзко вернулись в Киев, требуя от власти «правильно» расследовать дела Майдана. Их, кстати, так никто и не задержал. Именно для такого «правильного» расследования Зеленскому и нужен Бабиков в ГБР", - написал Николай Княжицкий.

Также народный депутат отметил, что направил обращение к президенту о нарушении законодательства при назначении Александра Бабикова заместителем директора ГБР.