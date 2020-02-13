 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля политики Зеленского характерны ложь и манипуляции, - Княжицкий

Для политики Зеленского характерны ложь и манипуляции, - Княжицкий

Это очередной раз подтвердила история о назначении заместителем директора ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook

По словам нардепа, еще когда Бабикова только назначили, то все, кто интересуется делами Майдана, семьи "Небесной сотню", указывали на то, что у него конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Хотя сам Бабиков публично это отрицал. Однако журналисты программы "Следствие. Инфо" привели убедительные доказательства того, что Бабиков был адвокатом Януковича и принимал активное участие в судебном процессе в качестве его защитника.

"То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского - обманывай, манипулируй, и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта ", - подчеркнул Княжицкий

Народный депутат убежден, что назначение Александра Бабикова - это откровенная провокация власти, нацеленная на издевательства над семьями "Небесной сотни".

"Это назначение является просто продолжением политики дискредитации Майдана и ценностей Революции Достоинства. Сначала суды выпустили из СИЗО всех задержанных чиновников, которых подозревают в организации массовых убийств на Майдане. Например руководителя СБУ Киева и Киевской области генерала Щеголева, который и подписал приказ на проведение на Майдане антитеррористической операции. После этого, прикрываясь обменом пленными, из СИЗО вышли бойцы «Черной роты» «Беркута», которые непосредственно убивали протестующих. И часть из них недавно дерзко вернулись в Киев, требуя от власти «правильно» расследовать дела Майдана. Их, кстати, так никто и не задержал. Именно для такого «правильного» расследования Зеленскому и нужен Бабиков в ГБР", - написал Николай Княжицкий.

Также народный депутат отметил, что направил обращение к президенту о нарушении законодательства при назначении Александра Бабикова заместителем директора ГБР.

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что он прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифинге первый заместитель председателя ГБР Бабиков заявил , что никогда не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновил
  • 28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро, а о конкурсе на должность заместителя бюро, который длился с 30 декабря по 3 января узнал на сайте.
  • 30 января Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований
  • 4 февраля журналисты опубликовали документы, из которых следует, что ГБР в 2019 году начало уголовное производство против следователей Генпрокуратуры по делам Майдана по заявлению Александра Бабикова
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать