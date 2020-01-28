Во время брифинга Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Черновол

28 января, 2020, 12:23

Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Черновол

Об этом передает Еспресо.TV.

Перед началом брифинга спикер ГБР предупредила, что если во время выступления Бабикова будут нарушения порядка, то брифинг прервут.

"У нас есть неаккредитованные участники брифинга. Если будут нарушения порядка, брифинг будет прерван", - сказала она, очевидно, имея в виду Черновол.

Затем во время выступления Бабикова охрана вывела Черновол из зала. Черновол после этого устроила импровизированное выступление в фойе.

Черновол сказала, что она потерпевшая на Майдане, осталась чудом жива во время тех событий.

"Мне будут мстить за то, что я конфисковала деньги Януковича", - сказала она.

Она протестует против назначения Бабикова первым заместителем руководителя ГБР.