О конкурсе узнал на сайте ГБР, - Бабиков об устройстве на должность
Об этом первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Журналисты спросили у новоназначенного заместителя директора ГБР Бабикова, разрабатывал ли он положение конкурса на свой пост, и как он успел подать весь необходимый перечень документов за 2 дня.
"Конкурс, который проходил с 30-го декабря по 3-е января разрабатывался на основании положения, к порядку которого я не имею никакого отношения", - сказал Бабиков журналистам.
"Я говорил о другом порядке проведения конкурса, который был утвержден только в минувшую пятницу (17 января - Ред.)", - пояснил заместитель директора ГБР.
"Об этом конкурсе я узнал на сайте ГБР", - заявил Бабиков.
Он добавил, что собрать документы в течение 3-х дней не представляет никакой проблемы.
"Подтверждением этого выступает то, что конкурсантов было около 40-ка"
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