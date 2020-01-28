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Espreso.tvОбществоО конкурсе узнал на сайте ГБР, - Бабиков об устройстве на должность

О конкурсе узнал на сайте ГБР, - Бабиков об устройстве на должность

28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя главы бюро

Об этом первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Журналисты спросили у новоназначенного заместителя директора ГБР Бабикова, разрабатывал ли он положение конкурса на свой пост, и как он успел подать весь необходимый перечень документов за 2 дня.

"Конкурс, который проходил с 30-го декабря по 3-е января разрабатывался на основании положения, к порядку которого я не имею никакого отношения", - сказал Бабиков журналистам.

"Я говорил о другом порядке проведения конкурса, который был утвержден только в минувшую пятницу (17 января - Ред.)", - пояснил заместитель директора ГБР.

"Об этом конкурсе я узнал на сайте ГБР", - заявил Бабиков.

Он добавил, что собрать документы в течение 3-х дней не представляет никакой проблемы.

"Подтверждением этого выступает то, что конкурсантов было около 40-ка"

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифинге первый заместитель главы ГБР Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Черновол.

 

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