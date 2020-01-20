Экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР

20 января, 2020, 21:50

Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов

Об этом свидетельствует информация на сайте Бюро.

Новоназначенный заместитель главы ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Соколов до назначения в ГБР был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова 20 января заявила: "Комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны".