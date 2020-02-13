Следствие.INFO обнародовало аудиозаписи Бабикова в качестве адвоката Януковича на суде
Об этом сообщает "Слидство.INFO".
"Нам удалось выяснить, что новый первый заместитель руководительницы ГБР участвовал в как минимум двух заседаниях по делам Януковича", - сообщают журналисты.
Еще о двух делах, в которых Бабиков представлял интересы экс-президента, "Слидству.Инфо" рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
На аудиозаписях зафиксировано, как Бабиков оправдывает побег экс-президента из страны тем, что его жизни якобы угрожает опасность. Бабиков утверждал, что на Януковича и его охранника совершили нападение.
Во время судебных заседаний по этому делу Бабиков обвинял Генпрокуратуру в том, что ведомство не смогло найти исполнителей нападения на экс-президента. Именно поэтому, по его словам, Янукович вынужден оставаться в России и не являться на судебные заседания.
Кроме того, Александр Бабиков лично писал жалобы на действия следователя и прокурора по этому делу. Адвокаты фирмы "Авери-Лекс", в которой работал Бабиков, даже инициировали уголовное производство по "следователях Майдана", которые отказались признавать Януковича пострадавшим. Сейчас производство расследует Госбюро.
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