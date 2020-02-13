Следствие.INFO обнародовало аудиозаписи Бабикова в качестве адвоката Януковича на суде

13 февраля, 2020, 13:05

На аудиопленках человек с голосом, похожим на голос первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, оправдывает побег бывшего президента Виктора Януковича

Об этом сообщает "Слидство.INFO".

"Нам удалось выяснить, что новый первый заместитель руководительницы ГБР участвовал в как минимум двух заседаниях по делам Януковича", - сообщают журналисты.

Еще о двух делах, в которых Бабиков представлял интересы экс-президента, "Слидству.Инфо" рассказал бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.