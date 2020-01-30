Суд открыл производство из-за назначения Бабикова

30 января, 2020, 14:18

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.