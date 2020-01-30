Суд открыл производство из-за назначения Бабикова
30 января, 2020, 14:18
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.
Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года, которым Бабиков и Соколов были признаны победителями конкурса.
Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.
Сейчас суд открыл производство по данному административному иску.
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