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Espreso.tvОбществоСуд открыл производство из-за назначения Бабикова

Суд открыл производство из-за назначения Бабикова


фото: 5.ua
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о признании противоправным решения о назначении Александра Бабикова и Александра Соколова на должности первого заместителя и заместителя председателя Государственного бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ОАСК оспаривают решение Комиссии по определению победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года, которым Бабиков и Соколов были признаны победителями конкурса.

Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску.

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифингуперший заместитель председателя ГБР Бабиков заявил , что никогда не представлял интересы експрезидента беглого Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновол
  • 28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро, а о конкурсе на должность заместителя бюро, который длился с 30-го декабря по 3-е января узнал на сайте.
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