Адвоката Януковича могут назначить заместителем главы ГБР, - родственники героев Небесной сотни

15 января, 2020, 16:35

Заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков

Об этом сообщает ОО "Семья Героев Небесной Сотни" на Facebook.

В случае назначения, на Бабикова будет положен аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

14 января семьи погибших на Майдане, и их адвокаты, раненные и участники Революции Достоинства встречались с начальником ГБР Ириной Венедиктовой.

"Еще 2 января мы подавали обращение, где возражали против назначения на административные должности лиц, имеющих конфликт интересов. На встрече попытались прояснить эти вопросы. В частности, слухи о назначении на должность заместителя директора ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова. К сожалению, опровержения не произошло ", - говорится в сообщении.

В ответ на это глава ГБР ответила, что в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

"Впоследствии оказалось, что Бабиков уже проходит спецпроверку. А конкурсная комиссия, которой отдельно задавали вопросы, наличие у Бабикова конфликта интересов в связи с его деятельностью как адвоката не обнаружила. Мол, Бабиков не является личным адвокатом Януковича, а только знакомился с материалами этого дела. Не выявил никаких препятствий для этой должности Бабиков и полиграф ", - говорится в сообщении.