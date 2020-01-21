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Espreso.tvОбществоЭкс-адвокат Януковича Бабиков мог знать о назначении в ГБР до конкурса, - депутат "Голоса"

Экс-адвокат Януковича Бабиков мог знать о назначении в ГБР до конкурса, - депутат "Голоса"

Заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность

Об этом написала народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем ГБР еще до объявления конкурса... Прекратил адвокатскую деятельность до того, как конкурс был объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен был это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность. Но был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы", - сообщила она.

Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.

 

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