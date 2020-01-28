"Я не представлял интересы Януковича": первый заместитель главы ГБР Бабиков

28 января, 2020, 12:11

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана ... Кто-то из вас с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который осуществляет защиту клиента, он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением. Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в адвокатском объединении ", - заявил Бабиков.