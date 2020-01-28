 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я не представлял интересы Януковича": первый заместитель главы ГБР Бабиков

"Я не представлял интересы Януковича": первый заместитель главы ГБР Бабиков

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не представлял интересы беглого экс-президента Виктора Януковича

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана ... Кто-то из вас с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который осуществляет защиту клиента, он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением. Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в адвокатском объединении ", - заявил Бабиков.

  • Напомним, что под стенами ГБР проходит акция протеста против назначения Бабикова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать