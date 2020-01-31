 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса: Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

Вспышка коронавируса: Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки короновируса

Об этом Гончарук сообщил в Telegram.

"МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал Гончарук.

Премьер-министр также поручил оказать ему план недопущения вируса в Украину и разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины. Также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств", - добавил Гончарук.

Ранее посольство Китая сообщило, что в эпицентре вспышки находятся 53 украинца.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать