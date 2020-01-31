Вспышка коронавируса: Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая
Об этом Гончарук сообщил в Telegram.
"МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал Гончарук.
Премьер-министр также поручил оказать ему план недопущения вируса в Украину и разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.
"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины. Также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств", - добавил Гончарук.
Ранее посольство Китая сообщило, что в эпицентре вспышки находятся 53 украинца.
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