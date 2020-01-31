Вспышка коронавируса: Гончарук поручил эвакуировать украинцев из Китая

31 января, 2020, 20:52

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки короновируса

Об этом Гончарук сообщил в Telegram.

"МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции", - написал Гончарук.

Премьер-министр также поручил оказать ему план недопущения вируса в Украину и разработать план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины. Также поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств", - добавил Гончарук.

Ранее посольство Китая сообщило, что в эпицентре вспышки находятся 53 украинца.