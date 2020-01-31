Коронавирус уже в России: обнаружили два первых случая заражения
31 января, 2020, 14:50
Два первых случая коронавируса обнаружены в Российской Федерации - в Забайкальском крае и Тюменской области
Об этом сообщают российские СМИ.
"Два первых случая коронавируса выявлены в РФ - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба больных - граждане Китая", - говорится в сообщении.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
- 30 января в Италии впервые зафиксировали 2 случая заражения коронавируса "2019-nCoV", страна прекратила авиасообщение с Китаем
- Следите за картой распространения коронавируса "2019-nCoV" по ссылке .
- Сингапур запретил въезд гражданам Китая из-за коронавируса.
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