Коронавирус: в эпицентре вспышки находятся 53 украинца, - посольство Китая

31 января, 2020, 15:26

В китайской провинции Хубэй, откуда началась вспышка нового коронавируса, находятся 57 граждан Украины

Об этом сообщают в пресс-службе посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии

"По состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 57 (53 человека находятся в г.Ухань, 1 человек - в г.Сянян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь г. Цзинмэнь, 1 человек - в г. Ичан, 1 человек - в г. Сяогань) ", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 года - 93 человека.