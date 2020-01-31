BMW и Volkswagen остановили производство в Китае из-за коронавируса
Об этом пишет Deutsche Welle.
Как сообщил представитель BMW в Мюнхене, концерн продолжит на одну неделю - до 10 февраля - каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян.
А с 3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома.
В Шэньяне расположен крупнейший в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тысяч сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.
Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Восстановление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с заболеванием, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.
- Напомним, шведская компания IKEA объявила о временном закрытии всех своих магазинов в Китае на фоне распространения нового коронавируса, который уже унес жизни более 170 человек.
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