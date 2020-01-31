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Espreso.tvОбществоBMW и Volkswagen остановили производство в Китае из-за коронавируса

BMW и Volkswagen остановили производство в Китае из-за коронавируса


фото: youtube
Из-за распространения коронавируса BMW и Volkswagen продолжают каникулы на своих заводах в Китае до 10 февраля

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщил представитель BMW в Мюнхене, концерн продолжит на одну неделю - до 10 февраля - каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян.

А с 3 февраля работу на предприятиях концерна восстановят только офисные сотрудники, которые будут работать из дома.

В Шэньяне расположен крупнейший в мире филиал BMW: здесь работает около 10 тысяч сотрудников, которые ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и двигателей.

Volkswagen также приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Восстановление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с заболеванием, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

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