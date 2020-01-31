 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСингапур запретил въезд гражданам Китая из-за коронавируса

Сингапур запретил въезд гражданам Китая из-за коронавируса


фото: reuters
Власти Сингапура запретили въезд в страну всем гражданам Китая из-за вспышки смертельного коронавируса в китайском городе Ухань

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на министра по национальному развитию Лоуренса Вонга.

"Всем путешественникам, которые прибывают из материковой части Китая, которые там находились в течение последних 14 дней, а также всем владельцам паспорта Китая будет запрещен въезд или транзит в Сингапуре в то время, как страна усиливает меры по борьбе с вирусом из Ухани", - говорится в сообщении.

Новые правила вступают в силу в субботу в 23.59 по местному времени.

По словам Вонга, из-за постоянного изменения ситуации, вероятно, могут быть приняты дополнительные меры.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 г. регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны мира.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать