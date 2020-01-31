Сингапур запретил въезд гражданам Китая из-за коронавируса

31 января, 2020, 14:11

Власти Сингапура запретили въезд в страну всем гражданам Китая из-за вспышки смертельного коронавируса в китайском городе Ухань

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на министра по национальному развитию Лоуренса Вонга.

"Всем путешественникам, которые прибывают из материковой части Китая, которые там находились в течение последних 14 дней, а также всем владельцам паспорта Китая будет запрещен въезд или транзит в Сингапуре в то время, как страна усиливает меры по борьбе с вирусом из Ухани", - говорится в сообщении.

Новые правила вступают в силу в субботу в 23.59 по местному времени.

По словам Вонга, из-за постоянного изменения ситуации, вероятно, могут быть приняты дополнительные меры.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 г. регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Число погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны мира.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.