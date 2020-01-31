Коронавирус: умерли уже 204 человека
31 января, 2020, 07:19
За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 42 человека
Зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Из 42 смертельных случаев 30 пришлись на административный центр провинции город Ухань, который является эпицентром распространения болезни.
В целом с начала вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, в Хубэе зарегистрированы 5 тыс. 806 больных, количество смертельных случаев достигло 204, 159 человек умерли в Ухане.
После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.
- Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
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