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Espreso.tvМирКоронавирус: умерли уже 204 человека

Коронавирус: умерли уже 204 человека


фото: Reuters
За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 42 человека

Зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 смертельных случаев 30 пришлись на административный центр провинции город Ухань, который является эпицентром распространения болезни.

В целом с начала вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, в Хубэе зарегистрированы 5 тыс. 806 больных, количество смертельных случаев достигло 204, 159 человек умерли в Ухане.

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

 

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