Google временно закрывает офисы в Китае и Тайване из-за коронавируса
31 января, 2020, 15:50
Компания Google объявила о временном закрытии всех своих офисов в Китае и Тайване для того, чтобы обезопасить своих работников от распространения китайского коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
Также компания отменяет командировки сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, рекомендуют как можно быстрее возвращаться и в течение 2 недель работать дома.
Google имеет 4 офиса на материковом Китае несмотря на то, что поисковик запрещен в стране.
-
Напомним, шведская компания IKEA объявила о временном закрытии всех своих магазинов в Китае на фоне распространения нового коронавируса, который уже унес жизни более 170 человек.
-
Также из-за распространения коронавируса BMW и Volkswagen продолжают каникулы на своих заводах в Китае до 10 февраля.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-