Google временно закрывает офисы в Китае и Тайване из-за коронавируса

31 января, 2020, 15:50

Компания Google объявила о временном закрытии всех своих офисов в Китае и Тайване для того, чтобы обезопасить своих работников от распространения китайского коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

Также компания отменяет командировки сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, рекомендуют как можно быстрее возвращаться и в течение 2 недель работать дома.

Google имеет 4 офиса на материковом Китае несмотря на то, что поисковик запрещен в стране.