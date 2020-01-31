 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоGoogle временно закрывает офисы в Китае и Тайване из-за коронавируса

Google временно закрывает офисы в Китае и Тайване из-за коронавируса

Компания Google объявила о временном закрытии всех своих офисов в Китае и Тайване для того, чтобы обезопасить своих работников от распространения китайского коронавируса

Об этом сообщает ВВС.

Также компания отменяет командировки сотрудников в Китай и Гонконг. Работникам, находящимся в стране, рекомендуют как можно быстрее возвращаться и в течение 2 недель работать дома.

Google имеет 4 офиса на материковом Китае несмотря на то, что поисковик запрещен в стране.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать