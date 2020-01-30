IKEA закрывает все магазины в Китае из-за распространения коронавируса

30 января, 2020, 10:15

Шведская компания IKEA объявила о временном закрытии всех своих магазинов в Китае на фоне распространения нового коронавируса, который уже унес жизни более 170 человек

Об этом сообщает CNN Business.

Речь идет о закрытии 30 магазинов.

"Мы уделим пристальное внимание эпидемической ситуации, и магазины будут закрыты пока не будет дальнейших сообщений", - отметили в компании, добавив, что служба интернет-магазинов ИКЕА продолжит работать.

До этого компании McDonald's, Starbucks, KFC и Pizza Hut закрыли тысячи магазинов по всей стране. Новый шанхайский завод производителя электромобилей Tesla также прекратил производство из-за требования правительства. "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге также закрыты, поскольку музеи и достопримечательности, вроде "Запретного города", способствуют скоплению большого количества людей.

Напомним, за прошедшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 смертельных случаев, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.