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Espreso.tvОбществоIKEA закрывает все магазины в Китае из-за распространения коронавируса

IKEA закрывает все магазины в Китае из-за распространения коронавируса


фото: Financial Times
Шведская компания IKEA объявила о временном закрытии всех своих магазинов в Китае на фоне распространения нового коронавируса, который уже унес жизни более 170 человек

Об этом сообщает CNN Business.

Речь идет о закрытии 30 магазинов.

"Мы уделим пристальное внимание эпидемической ситуации, и магазины будут закрыты пока не будет дальнейших сообщений", - отметили в компании, добавив, что служба интернет-магазинов ИКЕА продолжит работать.

До этого компании McDonald's, Starbucks, KFC и Pizza Hut закрыли тысячи магазинов по всей стране. Новый шанхайский завод производителя электромобилей Tesla также прекратил производство из-за требования правительства. "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге также закрыты, поскольку музеи и достопримечательности, вроде "Запретного города", способствуют скоплению большого количества людей.

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