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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Швеции подтвердили первый случай заражения

Коронавирус: в Швеции подтвердили первый случай заражения


фото: reuters
В Швеции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщает Управление общественного здоровья, заражение коронавирусом было подтверждено у женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рихови в Энчепинге.

"Пациент - женщина, посещала город Ухань. У нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в управлении.

  • Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом.
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