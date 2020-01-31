Коронавирус: в Швеции подтвердили первый случай заражения

31 января, 2020, 17:42

В Швеции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщает Управление общественного здоровья, заражение коронавирусом было подтверждено у женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рихови в Энчепинге.

"Пациент - женщина, посещала город Ухань. У нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в управлении.