Коронавирус: в Швеции подтвердили первый случай заражения
31 января, 2020, 17:42
В Швеции подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.
Как сообщает Управление общественного здоровья, заражение коронавирусом было подтверждено у женщины. Пациентка находится в окружной больнице в Рихови в Энчепинге.
"Пациент - женщина, посещала город Ухань. У нее появились симптомы после возвращения домой, и она сама обратилась за помощью", - отметили в управлении.
- Правительство Италии объявило в стране чрезвычайное положение после подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-