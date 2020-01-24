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Espreso.tvОбществоСША снова приостановили операции коалиции против "ИГ" в Ираке

США снова приостановили операции коалиции против "ИГ" в Ираке


фото: reuters
Спецпредставитель Госдепа по Сирии и связей с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил о прекращении антитеррористических операций против террористической организации "Исламское государство" в Ираке

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Он отметил, что сейчас главной задачей является обучение армии Ирака и безопасность сил, которые проводят тренировки.

Решение о возобновлении военных операций против "ИГ" коалиция ведет с властями Ирака. По словам Джеффри, никто не намерен прекращать операции против "ИГ".

Ранее в СМИ появилась информация, что американские и иракские военные восстановили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке. Но официально эту информацию не подтвердили ни в США, ни в Ираке.

  • Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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