США снова приостановили операции коалиции против "ИГ" в Ираке

24 января, 2020, 10:29

Спецпредставитель Госдепа по Сирии и связей с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил о прекращении антитеррористических операций против террористической организации "Исламское государство" в Ираке

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Он отметил, что сейчас главной задачей является обучение армии Ирака и безопасность сил, которые проводят тренировки.

Решение о возобновлении военных операций против "ИГ" коалиция ведет с властями Ирака. По словам Джеффри, никто не намерен прекращать операции против "ИГ".

Ранее в СМИ появилась информация, что американские и иракские военные восстановили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке. Но официально эту информацию не подтвердили ни в США, ни в Ираке.