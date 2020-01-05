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Espreso.tvМирКоалиция во главе со США приостановила военную операцию в Ираке

Коалиция во главе со США приостановила военную операцию в Ираке


фото: REUTERS
Возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против Исламского государства на территории Ирака

Об этом со ссылкой на пресс-службу коалиции сообщает LIGA.net .

В заявлении отмечается, что тренировки иракских военных и поддержка операций против Исламского государства в Ираке со стороны международной коалиции во главе со США приостановлены.

В сообщении также говорится, что ракетные атаки в течение последних двух месяцев, в результате которых погибли иракские правоохранители и гражданин США, привели к тому, что силы коалиции полностью сосредоточены на защите иракских баз, которые принимают иностранные войска.

В то же время, отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.

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