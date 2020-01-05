Коалиция во главе со США приостановила военную операцию в Ираке
5 января, 2020, 19:47
Возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против Исламского государства на территории Ирака
Об этом со ссылкой на пресс-службу коалиции сообщает LIGA.net .
В заявлении отмечается, что тренировки иракских военных и поддержка операций против Исламского государства в Ираке со стороны международной коалиции во главе со США приостановлены.
В сообщении также говорится, что ракетные атаки в течение последних двух месяцев, в результате которых погибли иракские правоохранители и гражданин США, привели к тому, что силы коалиции полностью сосредоточены на защите иракских баз, которые принимают иностранные войска.
В то же время, отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
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