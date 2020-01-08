Иран обстрелял американские авиабазы в Ираке

8 января, 2020, 08:16

Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря

О том, что обстрел американских военных авиабаз "Айн Аль-Асад" на западе Ирака и базы под столицей Иракского Курдистана Эрбилем совершил Иран подтвердил министр иностранных дел Исламской республики Иран Мухаммед Джавад Зариф в Twitter.

Обстрелы были осуществлены между 2 и 3 ночи по киевскому времени.

"Иран принял решение и осуществил пропорциональные оборонительные действия на основании статьи 51 Устава ООН, ударив по военной базе, с которой были запущены трусливые удары по нашим гражданам и чиновникам. Мы не ищем войны или эскалации, но мы будем защищаться против любой агрессии" , - написал министр.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. - Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары, утверждая, что было выпущено 15 ракет: 10 по базе "Айн Аль-Асад", одна - по базе под Эрбилем, 4 ракеты не достигли целей.

"Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гриша.

По состоянию на 5 утра США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном.

По состоянию на 8 утра, сообщается, что жертв, как среди военных, так и среди гражданских нет.