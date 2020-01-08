Иран обстрелял американские авиабазы в Ираке
О том, что обстрел американских военных авиабаз "Айн Аль-Асад" на западе Ирака и базы под столицей Иракского Курдистана Эрбилем совершил Иран подтвердил министр иностранных дел Исламской республики Иран Мухаммед Джавад Зариф в Twitter.
Обстрелы были осуществлены между 2 и 3 ночи по киевскому времени.
"Иран принял решение и осуществил пропорциональные оборонительные действия на основании статьи 51 Устава ООН, ударив по военной базе, с которой были запущены трусливые удары по нашим гражданам и чиновникам. Мы не ищем войны или эскалации, но мы будем защищаться против любой агрессии" , - написал министр.
Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.- Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020
We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.
В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары, утверждая, что было выпущено 15 ракет: 10 по базе "Айн Аль-Асад", одна - по базе под Эрбилем, 4 ракеты не достигли целей.
"Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гриша.
По состоянию на 5 утра США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном.
По состоянию на 8 утра, сообщается, что жертв, как среди военных, так и среди гражданских нет.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- 7 января в Иране сообщили, что подготовили 13 вариантов ответов на убийство Сулеймани
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