Трамп: пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия

8 января, 2020, 18:54

Президент США Дональд Трамп пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия

Об этом он сказал во время обращения к нации, передает Еcпресо.TV.

По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он.