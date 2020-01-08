Трамп: пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия
8 января, 2020, 18:54
Президент США Дональд Трамп пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия
Об этом он сказал во время обращения к нации, передает Еcпресо.TV.
По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.
"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
- В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
- В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
- Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил , что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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