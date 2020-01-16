 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИрак не давал разрешение на возобновление военной операции США

Ирак не давал разрешение на возобновление военной операции США


фото: reuters
Власти Ирака не давали разрешения на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства"

Об этом сообщает SkyNews Arabia.

Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.

Ранее сообщалось, что американские военные начали операцию против "ИГ" в Ираке   и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока не в таком объеме, как раньше.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать