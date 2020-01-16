Ирак не давал разрешение на возобновление военной операции США

16 января, 2020, 17:32

Власти Ирака не давали разрешения на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства"

Об этом сообщает SkyNews Arabia.

Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.

Ранее сообщалось, что американские военные начали операцию против "ИГ" в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока не в таком объеме, как раньше.