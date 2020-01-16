Ирак не давал разрешение на возобновление военной операции США
16 января, 2020, 17:32
Власти Ирака не давали разрешения на возобновление военной операции США на территории страны против боевиков самопровозглашенного "Исламского государства"
Об этом сообщает SkyNews Arabia.
Как отметил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженных сил Ирака, Багдад не давал никаких разрешений на возобновление военных операций США в регионе.
Ранее сообщалось, что американские военные начали операцию против "ИГ" в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Сообщалось, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока не в таком объеме, как раньше.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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