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Espreso.tvОбществоПарламент Ирана принял закон, который признает армию США и Пентагон "террористами"

Парламент Ирана принял закон, который признает армию США и Пентагон "террористами"


фото: tasnimnews.com
Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации

Об этом сообщает агентство Tasnim , передает НВ .

Документ принят единогласно 206 голосами в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация должна предоставить 200 млн евро из Фонда национального развития силам Аль-Кудс, которыми командовал Сулеймани.

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