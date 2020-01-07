Парламент Ирана принял закон, который признает армию США и Пентагон "террористами"
7 января, 2020, 11:02
Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации
Об этом сообщает агентство Tasnim , передает НВ .
Документ принят единогласно 206 голосами в ответ на убийство генерала Сулеймани.
Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация должна предоставить 200 млн евро из Фонда национального развития силам Аль-Кудс, которыми командовал Сулеймани.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
-
Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
-
По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-