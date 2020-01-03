США трижды обстреляли аэропорт в Багдаде: погиб иранский генерал
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".
По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.
Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.
Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.
Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.
- Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.
- По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.
- Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.
- К посольству были немедленно переброшены американские войска "с самым смертоносным в мире оружием".
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж