США трижды обстреляли аэропорт в Багдаде: погиб иранский генерал

3 января, 2020, 08:50

Ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.