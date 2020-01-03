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Espreso.tvОбществоСША трижды обстреляли аэропорт в Багдаде: погиб иранский генерал

США трижды обстреляли аэропорт в Багдаде: погиб иранский генерал

Ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

  • Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.
  • По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.
  • Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.
  • К посольству были немедленно переброшены американские войска "с самым смертоносным в мире оружием".
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